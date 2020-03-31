بـ100 ألف جنيه.. الحركة الوطنية يساهم مع "تحيا مصر" لمواجهة كورونا

أعلن حزب الحركة الوطنية تبرعه بـ100 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، في إطار دعم الدولة في إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمساهمة في توفير الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا، والتي فقدت دخلها بسبب قرارات مكافحة الفيروس.

وأكد اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، أنّ المشاركة في المبادرة المجتمعية تستهدف تحقيق التكافل لدعم الأسر الفقيرة، التي ليس لها دخل مادي ثابت وليس لهم جهة عمل يتقاضون منها أجور ومرتبات بشكل شهري، مثل العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والعاملين الذين توقفت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد على أنّه من واجبنا أن نكون داعمين لتلك الأسر ونعمل على توفير جانب كبير من احتياجاتهم المادية.

وقال هاني العسال عضو المكتب السياسي للحزب، إنّه يأتي في إطار عمل الخير والدعم في ظل أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتمتد آثارها السلبية لتطال فئات مجتمعية أولى بالرعاية، ليس من الدولة فقط بل من كل المنظمات المجتمعية والحزبية، خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج تضافر جميع الجهود.

وأشاد العسال بجهود الدولة في إدارة الأزمة، خاصة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية، ولعل أبرزها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه 100 مليار جنيه للتصدي لمخاطر المرض.