الصحة: الماء والصابون أفضل طريقة لتنظيف اليدين للوقاية من كورونا

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة وضعت الخطة الاستراتيجية لمكافحة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، وتنفيذ الخطط الموضوعة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من غير كورونا"، من إنتاج ديجيتال ستوديو، المذاع على فيسبوك، أن الصحة العالمية أشادت بدور وزارة الصحة والدولة في الحد من انتشار الفيروس.

وتابع، أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى عدم زيادة الإصابات بمصر على غرار ما يحدث في بعض الدول الأخرى، حيث جرى ترصد جميع العائدين من الدول الموبوءة، وقامت وزارة الصحة بإشراف من الدولة المصرية في الإشراف على عودة المصريين من ووهان وتأكدت من خلوهم من العدوى، حيث عادوا إلى أهاليهم وانتشروا في المجتمع.

وأردف، أن المنظمة العالمية جهة حيادية تقدم الدعم الفني وتجري عملية تقييمية للعمليات المتبعة لمنع انتشار الفيروس، ومن ثم فإنها عندما تشيد بإجراءات مصر وأنها على الطريق الصحيح في السيطرة على الفيروس فإن هذا الأمر يكون شهادة لها مردودها في الأوساط الدولية.

وأشار، إلى أن المسافة بين الأشخاص يجب ألا تقل عن متر، مع ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية والعزل المنزلي، خاصة مع توافد عدد كبير من المواطنين من الخارج، مؤكدًا: "العزل المنزلي أكثر طريقة اتبعتها الصين للسيطرة على الفيروس والاكتفاء بالحالات الموجودة، ولو التزم المواطنين سيجعلنا على الطريق الصحيح لعدم زيادة الحالات المصابة بالفيروس وعدم انتشاره في المجتمع".

وواصل: "المياه والصابون أفضل طريقة لتنظيف اليدين وتطهيرهم، ولا أقول التعقيم لأنه عملية أكثر تعقيدًا، وإذا لم يكون المياه والصابون متاحين فإننا يمكن ان نستخدم الكحول بطريقة مخففة بنسبة 70%".

وأوضح، أن تنظيف الأسطح يتم من خلال استخدام الكلور المخفف للحصول على نتائج رائعة.