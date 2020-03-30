وزيرة الصحة: سنتعاون مع خبراء صينيين لمكافحة كورونا

أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة تتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، أن مصر من أوائل دول العالم التي اتخذت إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت: "حصلنا على تقارير نفتخر بها كدولة مصرية من بعثات منظمة الصحة العالمية بخصوص الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، وننسق مع كل خبراء العالم، ونتعاون في أبحاث مع 3 مراكز عالمية كبيرة، وخبراء صينيين سيعملون معنا في أحد المواقع قريبا".