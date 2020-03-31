عاجل.. خروج 4 متعافين جدد من كورونا في مستشفى أسوان التخصصي

خرج، منذ قليل، 4 متعافين جدد من فيروس كرونا من مستشفى العزل" أسوان التخصصي" بمدينة أسوان، وذلك بعد تعافيهم تماماً عقب فترة العلاج المكثف.

وقد خرج المتعافين الأربعة، وهم كلا من أحمد م، وغزال م، وعبدالله م، و" م م"، وسط فرحة كبيرة من قيادات مستشفى أسوان التخصصي، وبحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، كما احتفل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معهم بتتابع خروج المتعافين من المستشفى.

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.

واستقبلت المستشفى حتى الآن 35 حالة مصابة بكورونا، ودخلوا المستشفي بتاريخ 20 و22 و24 و29 مارس، وتم خروج 6 حالات عقب شفائهم ورفضت السيدة عفاف الخروج إلا مع ابنتها المصابة بذات المرض، وتتماثل حاليا للشفاء داخل المستشفى، واليوم تم خروج 4 آخرين .