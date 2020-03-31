محمود حميدة: لو الناس اللي متأمنة من كورونا اتصابت.. إحنا هنعمل إيه؟

علق الفنان محمود حميدة على إصابات عدد من المسئولين والنجوم حول العالم بفيروس كورونا المستجد.

وقال حميدة في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أول مرة أطلع في فيديو على السوشيال ميديا.. أنا بتكلم في الاستوديو اللى بصور فيه مسلسل حاليًا، ومعايا أبطال كتير جدًا، أنا آخرهم".

لأول مره علي السوشيال ميديا.

تصريحات حصريه ورساله الي الشباب المصري والعربي بخصوص الوضع الراهن.

إنتظرو الڤيديو الكامل غداً الثلاثاء 31 مارس ( مساءً ) على الصفحه الرسميه على فيسبوك #محمود_حميده#كورونا#مهرجان_الاقصر_للسينما_الافريقيه#Staysafe#COVID_19#Mahmoud_Hemida pic.twitter.com/oOTR7RCXec — محمود حميدة - Mahmoud Hemida (@MahmodHemida) March 30, 2020

وأضاف حميدة: "السبب الأهم إن أنا عاوز أتكلم في موضوع يشغل العالم كله دلوقتي وهو فيروس كورونا، أنا عاوز أحكى التجربة بتاعتي مع الموضوع ده.. الأخبار بدأت تزيد عبر السوشيال ميديا، فيه رئيس وزراء أصيب بالمرض، وحد قال لي أمير موناكو أصيب بالمرض.. والممثل الكبير توم هانكس وزوجته أصيبوا بالمرض.. دول ناس لديهم تأمين عالي جدا، طب ماذا عنا نحن، اطمئنوا.. محمود حميدة".

ويشارك محمود حميدة في فيلم العارف، والذى ينتظر انطلاقه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.