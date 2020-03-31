وزير الأوقاف ينهي خدمة مدير عام بشمال سيناء لسماحه بفتح مسجد

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة مسئول بدرجة مدير عام بمديرية أوقاف شمال سيناء، بناء على مذكرة مديرية أوقاف شمال سيناء، التي أفادت قيامه بالإذن لبعض الأهالي والسماح لهم بالصلاة بمسجد الصفا والمروة التابع لإدارة أوقاف بئر العبد، ووجه مديرية أوقاف شمال سيناء بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة.

وأكد جمعة أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشددت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.