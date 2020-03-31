كيا: مد ضمان "فبراير ومارس وأبريل" حتى يونيو بسبب كورونا

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT" وكيل العلامة التجارية "كيا" في مصر، عن مد فترة الضمان الخاصة بالسيارات التي من المقرر انتهاءها خلال (فبراير، ومارس، وأبريل)، وذلك حتى شهر يونيو المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "خلال الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والعالم بوجه عام (مواجهة كورونا)، توجب عليها تسهيل العديد من الإجراءات والتي منها مد فترة انتهاء الضمان الخاصة بالسيارات"، مضيفة "هدفنا راحتك وأمانك في الفترة الصعبة اللي كلنا بنمر بيها وبنتمنى إنها تمر بسلام ليكم ولأسركم"