محلات كفر الشيخ تغلق أبوابها التزاما بالحظر.. والمحافظ: عقوبات للمخالف

أغلقت محلات كفر الشيخ التجارية والحرفية، أبوابها، التزامًا بقرار الحظر، فى يومه السابع، من الـ5 مساءً حتى الـ6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كإجراء إحترازي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المرور المستمر، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المحال التجارية بالمحافظة، في سابع أيام الحظر.

وأكد نور الدين، على تطبيق العقوبة، على من لا يلتزم بقرارات الدولة، بشأن قرار الغلق، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، موضحا التنسيق والتعاون الكامل والمستمر، لتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية، في مجابهة فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وشدد محافظ الإقليم، على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والحرفية، والمقاهي، والكافتريات، والأندية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز.