الصحة العالمية: مصر قد تسيطر على كورونا بعد نهاية الحظر بـ10 أيام

قال علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية، إن المواطنين ملتزمون بالإجراءات التي فرضتها الحكومة، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف حشيش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن استجابة وزارة الصحة رائعة على مستوى تجهيز المستشفيات والتعامل مع الحالات المصابة.

وتابع، أن فيروس كورونا جرى اكتشافه في مصر منذ 6 أسابيع وحتى الآن 600 حالة، معتبرًا أن هذا يعد مؤشرًا جيدًا جدًا: "والأرقام اللي هتعلن النهاردة والفترة الجاية تراكمات لفترة قديمة من أسبوعين".

وأردف، أنه يجب أن يتجنب المواطنون الازدحام والاختلاط بالآخرين، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء وتقليل عدد العاملين ومنح إجازة للحوامل وغيرهن، والالتزام بالبعد والمسافات.

وواصل: "الحظر مستمر من 10 أيام، ومحتاجين نعدي 14 يوم وبعدها بشوية، عشان الأرقام تقول لنا الحالة مستمرة ولا في التزام ووعي باتباع الإجراءات الاحترازية وأساليب النظافة، وبعدها ممكن نسيطر على الوضع بعد الحظر بنحو 10 أيام".

وأشار إلى معدل الوفيات أكثر من 5% وهو معدل كبير بعض الشيء نتيجة تأخر المواطنين في الذهاب إلى المسشتفيات: "لما نروح بدري بيبقى في فرصة أعلى إننا نتعامل مع المرض، ولما أروح المستشفى مروحش مع 15 واحد، ولازم نتعامل بحكمة".