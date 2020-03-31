الصحة العالمية: خطر انتقال العدوى لن يزول ما دام الوباء مستمر

قال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، تاكيشي كاساي، "إن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا".

وأضاف كاساي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه "ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى"، محذرا في الوقت نفسه الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، قد قال، في وقت سابق،: "المنظمة الصحية في الكثير من بلدان العالم تواجه ضغطا هائلا بسبب انتشار فيروس كورونا، وبما يؤدي إلى إرهاق تلك المنظمة والطواقم الطبية العاملة فيها".

وأوضح أدهانوم، في مؤتمر صحفي، أن العالم في خضم هذا الوضع الآن بالفعل، ولكن لابد من الوضع في الاعتبار الحاجة إلى أن تستمر تلك الأنظمة الصحية في التعامل مع الاحتياجات الأخرى الصحية والإبقاء على الخدمات الطبية التقليدية منتظمة.