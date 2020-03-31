عاجل.. السعودية تدعو دول العالم الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج

دعا وزير الحج السعودي، دول العالم الإسلامي، إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج هذا العام، حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلنت السعودية أوائل مارس الجارى، تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المملكة، أن الخطوة تأتي "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه".