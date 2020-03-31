مصرع وإصابة أربعة أشخاص بسبب تصادم سيارة نقل بـ "تروسيكل" في أسيوط

لقى شخصان بينهما طفل مصرعهما، بينما تعرض اثنان آخران للإصابة في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين تروسيكل وسيارة نقل أمام مدخل مدينة ديروط القبلي في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، برصول بلاغ لمركز شرطة ديروط من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدخل مدينة ديروط ووقوع وفيات ومصابين.

وبالانتقال وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل بدون أرقام بسياره نقل، وذلك أمام مدخل مدينة ديروط القبلى، نجم عن الحادث وفاة كل من "أحمد صابر فهمي، 31 عاما من ديروط، وطفل عمره 6 أعوام مجهول الاسم"، حيث تم نقلهما لمشرحة مستشفى ديروط، تحت تصرف النيابة.

كما أسفر الحادث عن إصابه كل من "علي صلاح عبدالمالك، 19 عاما، وأحمد سيد محمود، 28 عاما،محافظة المنيا"، جرى تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، وتم التحفظ على السيارة النقل والتروسيكل بمركز الشرطة وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.