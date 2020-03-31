"تحيا مصر": إقبال كبير من المصريين على التبرع لمواجهة كورونا

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك إقبالا كبيرا على التبرع من المصريين، لصالح الصندوق، لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا أنه في ظروف مشابهة أثناء محاربة فيروس "سي"، وفرنا ما يقرب من مليار جنيه واجهنا بها الفيروس، ومسببات ضعف وفقدان الإبصار، وأزمة السيول، مؤكداً أنه طوال الوقت نراهن على المصريين والعلاقة التي تربطنا بهم وقت الأزمات روابط قوية، وأننا نعتبر الصندوق درعا وسندا للبلاد وقت اللزوم.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أننا حينما ندعو المصريين أو غير المصريين للتبرع والمشاركة يكون لدينا سبب في مواجهة أزمة كورونا، وأن الصندوق يعمل بالدور المنوط في الأزمات مثل السيول، وفيروس كورونا العالمي، لافتاً إلى أنه وقت أزمة السيول تم توفير 100 مليون جنيه لإعادة إعمار القرى، والمساهمة في مساعدة متضرري السيول.

وتابع، أن صندوق تحيا مصر في أزمة كورونا تم توفير 1000 مضخة حقن سوائل، بالإضافة لـ 200 جهاز تنفس صناعي، و124 جهازا جاري تدبيرهم، والرئيس السيسي قدم شكرا بسيطا للأطباء والتمريض وتوفير مساندة لهم من خلال الصندوق، مشيراً إلى أننا على تواصل دائم مع رجال الأعمال والشركات والأفراد المتبرعين وإحساسهم بالمشاركة المجتمعية منذ بداية الأزمة سواء من الخط الساخن في الصندوق أو عن طريق السوشيال ميديا.

وأوضح، "مختار"، أن المصريين في الخارج صنعوا ملحمة كبيرة أثناء التواصل معهم أكثر من مرة للتبرع للصندوق.