الوزراء: ارتفاع وفيات كورونا سببه التأخر في اكتشاف الإصابة بالفيروس

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مصر لديها 26 مستشفى لعزل لمصابي فيروس كورونا بكل المحافظات، وجار زيادة عدد مستشفيات العزل، ومستشفيات الحميات تم زيادة عدد العاملين بها وعدد الماسحات والكواشف.

وأضاف سعد: "منذ شهر كنا بنقول ما تروحش الحميات إلا لأسباب محددة، ولكن حاليا نناشد الجميع بكل من يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا بسرعة يتوجه لمستشفى الحميات".

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن معدل الوفيات بين مصابي فيروس كورونا مرتفع بالمعايير العالمية ووصل لـ6.3%، ومشكلته الأساسية ليست الرعاية ولكن نصف العدد توفوا قبل وصولهم لمستشفيات العزل، لأنهم تأخروا في الذهاب لمستشفى الحميات واكتشاف الإصابة بفيروس كورونا.