بدءًا من غد.. "بنها لشبابها" تطلق حملة لتسهيل صرف المعاشات

أعلنت مبادرة "بنها لشبابها" إنهاء كافة التجهيزات الخاصة لحملتها الجديدة، لتنظيم صرف المعاشات لكبار السن بالمحافظة، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأربعاء.

وقام أفراد الحملة بتوفير استراحة ومقاعد لمستحقي المعاشات أمام مقر التأمينات الاجتماعية بجوار ديوان المحافظة، حيث تم إعداد سرادق كبير لاستقبال المترددين وتنظيمهم من خلال مجموعات شبابية من أعضاء المبادرة، منعًا للتزاحم والاختلاط، حيث جرى وضع الكراسي بطريقة متباعدة لاستعاب المترددين.

وقال أحمد شعلان مؤسس المبادرة، إن الحملة الجديدة تأتي تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأمين مختار زيدان مدير عام الهيئة القومية للتامين الإجتماعي، تحت شعار "انت واحد مننا.. حافظ علي نفسك.. حافظ على أسرتك".

وأضاف "شعلان" أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للمبادرة، وتضم متطوعين من كافة شباب مدينة بنها، حيث من المقرر تعقيم وتطهير السرادق ومنفذ الصرف صباح باكر قبل استقبال المستحقين للمعاش، اعتبارًا من غد وعلى مدار 9 أيام المقررة لصرف المعاشات.

وأشار إلى أنه جرى توفير كراسي ومطهرات وكمامات ولوحات إرشادية، بخلاف تنظيم حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي والشوارع بالمواعيد والنصائح، إضافة إلى تطوع طبيبين لقياس الضغط والسكر والتدخل في السريع في أي حالة طوارئ.

من جانبه، أعرب أمين مختار مدير عام الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بالقليوبية، تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات وخاصة المبادرات الشبابية لمحاصرة فيروس كورونا، ما يؤكد أن شباب مصر على قدر المسؤولية، مشددًا على رفع حالة الطوارئ بالهيئة خلال مدة صرف المعاش حتى لا يُصاب أي مواطن بأي مكروه.

وأضاف أمين، "لا يمكننا منع التجمعات أمام منفذ الصرف، لكن يمكننا تنظيمها، واتباع جميع الإرشادات الاحترازية التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، وهذا هدفنا الرئيسي، وندعو أهالينا لمساعدتنا في حمايتهم والتيسير عليهم من خلال الالتزام بالإجراءات التنظيمية لعبور هذه الفترة على خير".