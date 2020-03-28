لمواجهة كورونا.. "بنها لشبابها " تواصل تعقم أقسام الشرطة والشوارع

واصلت مبادرة "بنها لشبابها"، اليوم، حملات تعقيم وتطهير قسمي شرطة بنها أول وثان، وكذلك عدد من الشوارع.

وقال محمد الأباصيري المشرف الميداني للحملة، إن المبادرة قامت بتطهير شوارع عطا والصاغة والكوبري التجارية، وكذلك الشوارع الجانبية بوسط البلد، إضافة إلى توعية المواطنين بخطورة الفيروس وطرق الوقاية منه.

وأكد أحمد شعلان مؤسس "بنها لشبابها"، أن المبادرة تم تدشينها تحت شعار "بنها بلا كورونا"، حيث تستهدف أيضًا المرور على المحلات لتوعيتهم بضرورة ارتداء الجوانتيات أثناء عملية البيع للجمهور حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين، ومنعًا لانتشار الفيروس، داعيًا جميع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني إلى التبرع للمستشفيات، لأنها تحتاج الكثير من الدعم والمستلزمات.