لليوم الثالث على التوالي.. أسعار الذهب تتراجع 13 جنيها

لليوم الثالث على التوالي انخفضت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم في البورصة العالمية، والأسواق المحلية ومحلات الصاغة بمقدار 13 جنيهًا، ليسجل عيار 24 الذهب البندقي 785 جنيهًا، مقابل 798 جنيهًا صباح اليوم.

وكان المعدن الأصفر قد تراجع أمس الاثنين 5 جنيهات، بينما تراجع الأحد الماضي 6 جنيهات للعيار، وشهد تذبذبًا كبيرًا في السعر خاصة بعد إعلان جائحة كورونا وباء عالمي يهدد سكان العالم.

وفيما يلي بيان بأسعار أعيرة الذهب المختلفة في نهاية معاملات اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 781 و785 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 683 و687 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 و589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و496 جنيهًا.