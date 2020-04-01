حظك اليوم الأربعاء 1-4-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد شخص صادق وناجح ومخلص في عمله، ودائما ما يهتم بمظهره الخارجي، لأنه يحب لفت انتباه الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تميل نحو الانعزال عمن حولك وقد يسبب ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.