اتهامات متبادلة بين الأب والابن.. أمن سوهاج يواصل حل لغز مقتل ربة منزل

قررت النيابة العامة بسوهاج، حبس مزارع ونجله، فى واقعة اتهامه بالتسبب فى وفاة زوجته، وقال المتهم: "أنا مكنش قصدي اقتلها ابني مسك السلاح وضرب أمه بالنار".

بينما أنكر الابن الاتهامات التى وجهها الأب، واتهمه أنه وراء قتل والدته، وكلفت النيابة تحريات المباحث، بكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد المتهم، وأمرت بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزى بوصول، سما غ أ، 32 عامًا، ربة منزل، تقيم بقرية الرشايدة، جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق نارى بالرأس.

وبسؤال زوجها، محمد ث، 36 عامًا، قرر أنه أثناء قيامه بتنظيف فرد محلى الصنع ملكه بالمنزل، قام أحد أنجاله بالعبث به فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابة المذكورة ووفاتها.