حظك اليوم الأربعاء 1-4-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لا يحب الكذب أو الخيانة، ودائمًا يعطي دون أن ينتظر مقابل لعطائه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة مع الحفاظ على الدقة وروح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، اليوم لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، وتجنب الصدامات العنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.