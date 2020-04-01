فيديو.. أستاذ علاج الأورام: فيروس كورونا "مُخلّق" وغير طبيعي

قال الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ علاج الأورام، إن فيروس كورونا فيروس مُخلَّق، خصوصا وأنه مختلف عن الفيروسات التاجية كثيرا، لاسيما في سرعة الانتشار، واختراقه للجهاز الهضمي والتنفسي، مشددا "الفيروس ده مش طبيعي".

وأضاف عبدالقادر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا جديد جدا وحاد وعنيف في انتشاره، مشددا على أنه قابل للشفاء ولكن انتشاره كبير جدا.

وتابع عبدالقادر أن سرطان الكبد الأكثر انتشارا بين المصريين وسرطان الثدي في السيدات وسرطان القولون وسرطان الرئة في العالم رقم 1 في الإصابات بين الرجال سواء المدخنين وغير المدخنين.