منها الرسم والموسيقى.. مهارات جديدة يمكنك تعلمها خلال العزل المنزلي

أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى بقاء الناس في منازلهم، ما أدى إلى وجود الكثير من الوقت، الذي حرص الكثيرون على استغلاله، في تعلم مهارة جديدة، أو ممارسة بعض الأنشطة المنزلية.

وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء، عدد من المهارات التي يمكن أن تتعلمها بالمنزل، خلال فترة العزل المنزلي، على النحو التالي:

تعلم لغة جديدة

أصبح تعلم لغات جديدة أمرًا ضروريًا، وتتزايد أهميته يومًا بعد يوم، حيث يفتح لك آفاقًا جديدة سواء في عملك، أو تكوين صداقات جديدة، أو أثناء السفر.

يوجد الكثير من المنصات التي تتيح لك تعلم اللغات الجديدة بسهولة، ومنها: Rosetta Stone، و uTalk.

احتراف العمل على الفوتوشوب

يعتبر برنامج (فوتوشوب) Adobe Photoshop أهم أداة من أدوات أي مصمم محترف، سواء لتحرير الصور، أو إنشاء التصميمات الاحترافية، أو إنشاء الرسوم الرقمية التوضيحية Digital Illustrations، ويساعدك احتراف العمل عل البرنامج القدرة على تصميم الرسومات لمواقع الويب، وشعارات العلامات التجارية، والمواد التسويقية.

تعلم أساسيات الرسم

إذا كنت ترغب في تعلم الرسم ولكن لا تعرف من أين تبدأ، يمكنك الاستعانة بمقاطع الفيديو الموجودة على "يوتيوب" لتتعلم كل شيء من الأساسيات وحتى الاحتراف، وتتمكن من رسم الأشياء والأشخاص، وكذلك رسم شخصيات الأبطال الخارقين؛ لتتمكن من تصميم شخصيات الألعاب والرسوم الهزلية والقصص المصورة.

تعلم تصميم الجرافيك

تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء سواء تصميم صفحات المواقع، أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات، لذلك فإن تطوير مهاراتك الإبداعية في مجال التصميم قد يساعدك في الإلتحاق بوظيفة جيدة في هذا المجال.

التصوير الفوتوغرافي

يمكنك الاستعانة بعدد من مقاطع الفيديو المصورة التي تشرح أساسيات التصوير الفوتوغرافي، أو الدورات التدريبية التي يقدمها المصورين المحترفين عبر المجموعات المتخصصة في التصوير لتبدأ التعلم شيئًا فشيئًا.

تعلم الموسيقى

يمكنك الاستعانة بالإنترنت لبدء تعلم العزف على آلة موسيقية جديدة، مثل الجيتار أو الكمان وغيرها.