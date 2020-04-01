"خليك في البيت".. كيفية الحصول على شهادة ذات عائد 15% "أون لاين"

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أصبحت المؤسسات باختلاف أنواعها، ومنها المالية مثل البنوك، تحول تقديم خدماتها "أون لاين"، بدلا من التكدس في مقرات البنوك لمنع انتشار العدوى.

ويقدم بنك مصر شهادة "ابن مصر"، ذات العائد الثابت 15%، التي أصبح بإمكانك شرائها إليكترونيا، بدون الذهاب إلى الفرع، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، الخطوات الواجب اتباعها:

شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت 15%

​شهادة اسمية وغير قابلة للتحويل

تصدر للأشخاص الطبيعيين فقط

مدة الشهادة 12 شهر تبدأ اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء ولا تجدد

فئة الشهادة: 1,000 جنيه ومضاعفاتها

ذات عائد ثابت 15% سنويا ويصرف شهريا

كيفية شراء الشهادة الكترونيًا

يمكن شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي أو تطبيق الهاتف المحمول BM Online أو عبر مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني كما يلي:

عملاء بنك مصر الحاليين:

1- إضافة المبالغ المراد شراء شهادة بها الي الحساب عن طريق تحويل بنكي لحسابكم بالبنك

2- يمكن شراء شهادة ابن مصر عبر احدى القنوات الإلكترونية الاتية:

الإنترنت أو الموبايل البنكي BMOnline

مركز الاتصال 19888

البريد الإلكتروني Ibnmisr@banquemisr.com

ماكينات الصراف الالى لبنك مصر باستخدام بطاقات الخصم الفوري الصادرة من بنك مصر​

خدمة الواتس اب بزنس على رقم 20219888+

بعد الضغط على الرغبة في الحصول على الشهادة، سيتم إرسال رسالة تأكيد الشراء في اليوم التالي على أقصي تقدير.

​عملاء بنك مصر الجدد

1-يتم التحويل من بنك العميل الي بنك مصر على حساب رقم ( Ibn Masr 1000290000000030)

2-التأكيد على اضافة (الغرض من التحويل "ربط شهادة ابن مصر" ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل) ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة

3-سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي