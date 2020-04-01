رئيس لجنة كورونا عن علاج بعض السيدات الحوامل من الفيروس: ولدن في العزل

أشاد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بالمجهود الجبار الذي يبذله كل أطباء مصر، مقدمًا الشكر لجهدهم الكبير، في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر بها أكثر من 700 حالة من مصابي فيروس كورونا لافتًا إلى تعافي عدد كبير منهم من الشباب والحوامل وكبار السن، مشيرًا إلى أن بعض الحوامل، أنجبن خلال فترة العزل والعلاج.

وشدد حسني، على أهمية توعية الناس بمرض كورونا، وأنه مرض غير فتاك، ولكن يجب الحذر منه.

وتحدث رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، عن الأعراض المتكررة لفيروس كورونا، ضمن بروتوكول العلاج، مشيرًا إلى أنها ارتفاع في درجة الحرارة، لا تستجيب للخافضات وكحة بغير بلغم، وضيق في التنفس، أو أعراض احتقان حلق واحمرار عين، مشيرًا إلى أن وجود بلغم وأزيز وألم في الصدر، ليست أعراض فيروس كورونا.

وأوضح حسني، أن بروتوكول الاشتباه، يتطلب عمل إشاعة وصورة دم، ولو أظهرت الإشاعة التهاب وتحليل، أظهر نقص في كرات الدم البيضاء، يجري أخذ مسحة بعدها: "الخوف إن كل واحد شاكك عايز ياخد مسحة".

ونصح حسني، بتوجه من يشعر بهذه الأعراض لمستفيات الصدر أو الحميات في جميع أنحاء الجمهورية، مطالبًا المواطنين بتحمل الضغط على المستشفيات.

وأكد حسني، أنه يجري عزل أي مريض حتى لو كانت أعراضه خفيفة، مشيرًا إلى أننا نستخدم الأن 8 مستشفيات، من إجمالي 28 مستشفى، جرى تحديدهم للعزل الصحي.

وأشار حسني، إلى أن الأدوية التي تُستخدم في العلاج متوفرة بكثرة، وأن بروتوكول العلاج جرى التوصل له من تجربة الصين، وكذلك من فشل بعض الدول الأخرى، لافتًا إلى أنه يشمل منح مضادات الفيروسات، وبعض أدوية المناعة، وبعض مضادات المناعة، التي تهاجم الجسم، وذلك في حالات نادرة، عند وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، بالاضافة إلى مضاد حيوي يرفع المناعة.