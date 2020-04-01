أحمد آدم: "ياما دقت على الروس طبول.. وأيام كورونا هتبقى ذكرى جميلة"

قال الفنان أحمد آدم، إنه يستغل فترات الحظر بسبب فيروس كورونا، في الجلوس بمنزله أمام التلفزيون، وقراءة الكتب.

وأوضح "آدم"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن جميع الفنانين من جميع دول العالم، يجلسون فى البيوت، والشغل كله متوقف بسبب كورونا.

وأوضح أنه يتابع الأخبار عن فيروس كورونا بشكل دقيق، وبصفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه كان يسجل فيلم له، ولكن توقف عن التصوير بسبب فيروس كورونا.

وأشاد بإدارة الحكومة لأزمة كورونا، مضيفًا أن : "عدد الإصابات بمصر قليل، مقارنة بدول أخرى، ولأول مرة الشعب يكون ملتزم بالطريقة دى، لآن الموضوع حياة أو موت، إحنا أقوى من كدا، وياما دقت على الروس طبول، وأيام كورونا هتبقى معانا ذكرى جميلة".