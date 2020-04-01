طبيب أحمد زكي: فقد بصره قبل وفاته.. وسدد آخر دين عليه في المستشفى

تحدث الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام، عن علاقته بالفنان أحمد زكي، التي استمرت لسنوات طويلة: "أحمد زكي مات يوم الأحد 27 مارس السابعة صباحا، وعبدالحليم حافظ كان يوم 30 مارس، ورحلتي مع أحمد زكي كانت رحلة جميلة جدا".

وأضاف عبدالقادر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الفنان أحمد زكي، كان فنان أصيل، وبيحب فنه "آخر لقطة لأحمد زكي في فيلم حليم، قعد على كرسي وطلبني ورحت له قالي أنا مش شايف حاجة.. وشلناه بالكرسي، وديناه مستشفى بالسادس من أكتوبر وفقد بصره".

وتابع عبدالقادر: "قالي مش عاوزك تبهدلني ومش عاوزك تحط جهاز تنفس صناعي"، "كان طموح جدا وعاوز يعيش، وكتب سيناريوهات كتير جدا شوفتهم بعيني".

واستكمل عبدالقادر: "كان بيقولي نفسي أأقفل تاريخ مصر وكان عاوز يعمل ناصر في الستينات وعاوز يعمل الضربة القوية عن الرئيس الأسبق مبارك وكان عاوز يعمل سعد زغلول".

واستطرد عبدالقادر: "أحمد زكي كان خير جدا، وقبل مايتوفى دفع آخر قسط في الدين اللي عليه في مستشفى 6 أكتوبر 158 ألف جنيه للقطاع الاقتصادي ده مكانش عنده عربية.. كان بيشوف الفن رسالة وعلشان كدا أحمد زكي عاش في قلوب المصريين حتى بعد مامات".