أحمد زكي.. موهبة استثنائية مزجت بين الشهرة والألم

حباه الله بموهبة استثنائية، و"كاريزما" جعلته يخطف الأنظار إليه، ويُتوج النمر الأسود على عرش الفن، ليصبح أحمد زكي، الذي رحل في مثل هذا اليوم 27 مارس من عام 2005 بعد معاناة مع سرطان الرئة، وهو في الخمسينيات من عمره، وفي عِز تألقه الفني، أحد رموز الفن المصري.

لم يكن يدرك الشاب الأسمر النحيل أحمد زكي، ابن محافظة الشرقية، الذي قرر دراسة الفن بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على دبلوم صناعي، أنه سيصبح أحد أيقونة السينما، بعد ظهوره في مشاهد قليلة في مسرحية "هاللو شلبي" أمام سعيد صالح وعبدالمنعم مدبولي، مؤديًا دور "جرسون" عاشق التمثيل وينتظر الفرصة، وهو ما حدث مع "زكي" بالفعل، الذي بدأ يلفت الأنظار إليه تدريجيًا.

شارك أحمد زكي، في بدايته عادل إمام، وسعيد صالح، مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي كان يمثل فيها على استحياء، نظراته على المسرح، كأنه يريد الصراخ فيمن حوله ليخبرهم بأنه يملك الكثير ليقدمه.

ظهرت براعة أحمد زكي في الكوميديا، أمام نجوم الضحك "سعيد صالح، ويونس شلبي، وحسن مصطفى"، واستطاع أن يخلق مساحة خاصة له ليقدم نفسه بطريقته.. "أبوك هيسيب البيت يا معلم سلطان، البيت ده هيطربق فوق دماغ أهالينا يا أبو السلاطين".

عدد كبير من الأفلام التي تعد إرثًا فنيًا قدمها أحمد زكي، منها "النمر الأسود"، "أرض الخوف"، "معالي الوزير"، "ضد الحكومة"، "البيضة والحجر"، "زوجة رجل مهم"، "امرأة واحدة لا تكفي".

عشق أحمد زكي، تجسيد السير الذاتية للشخصيات المؤثرة، حيث جسد شخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل "الأيام"، والرئيس جمال عبدالناصر في فيلم "ناصر 56"، والرئيس الراحل أنور السادات في "أيام السادات"، وكان يتمنى تجسيد شخصية مبارك في "الضربة الجوية" ولكن لم يحالفه القدر بموته عام 2005.

مع السندريلا سعاد حسني، كان للفنان أحمد زكي، نصيب في التمثيل أمامها في أكثر من عمل، منها مسلسل "حكايات هو وهي"، وأفلام "موعد على العشاء"، "شفيقة ومتولي"، و "الراعي والنساء".

أحمد زكي، موهبته الفنية مكتملة الأركان، واستطاع بجوار إتقان موهبة التمثيل، أن يقوم بالغناء في أعماله، منها "كابوريا"، و"استاكوزا"، و"هو وهى"، و"مستر كاراتيه".

المرأة في حياة أحمد زكي، تمثل الكثير، وكانت الفنانة هالة فؤاد زوجته الأولى والأخيرة وأم ابنه الوحيد "هيثم"، ولكن وقع الانفصال بينهما بسبب رغبتها في العمل بالفن، وطلبه بالتفرغ له ولابنه.

وفي لقاء تليفزيوني، قال أحمد زكي، عن عمل المرأة، "الأول أنا كنت متخلف عاوز الست تقعد في البيت، لما حد كان يقولي أتجوز فنانة، أأقوله وماله يا أخي توضبوا أموركوا ومواعيدكوا"، مضيفًا: "لكن عندى أنا، ما أقوله للآخرين يجي عندي تلاقيني لابس جلابية، أنا سي السيد بس لابس جينز.. عايز المرأة تقف جنبي وجنب طموحي وجنب عملي وشغلي ملغيش فيها صفة الحلم والعمل، بس ياريت برضه تقعد في البيت".

"البنت في تفسير الأحلام.. دنيا سبحان العلام"، كلمات أغنية "اثبت" التي قدمها أحمد زكي، للشاعر صلاح جاهين، في مسلسل "هو وهى"، التي عبر من خلالها عن عدم فهمه لعالم المرأة، "إوعى تصدق أنثى..المرأة خلاص إلغاء إعدام غشاشة من ضلع أعوج".