وزير النقل: المواني تعمل جيدا.. استيراد القمح مستمر رغم أزمة كورونا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المواني المصرية بخير، وتعمل بشكل جيد جدًا، "إحنا بنصدر وواخدين بالنا من السائقين، والعربات يجري تطهيرها وتعقيمها وشغالة كويس جدا"، موضحًا أنه يجري العمل أيضًا في رصيف 85، المتخصص في استيراد الأخشاب والغلال، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "الوزير"، أنه أثناء ذهابه إلى الميناء، لاستلام شحنة الجرارات الجديدة، وجد هناك مركب شحن مُحمل بالغلال يأتي من أوكرانيا، يجري تفريغه بشكل بدائي، "طالبت الموضوع ده ينتهي تماما، والمرات المقبلة، سيتم تفريغها من خلال الحفرات"، حيث إن الشكل البدائي الحالي يُتسبب في وجود هالك من القمح.

وتابع :" وريت لزمايلي النهاردة هالك القمح، هي مش مسئولية الوزارة فقط، هي كمان مسئولية وزارة التموين، بس احنا كمسؤولين لازم ننسق مع كل الأجهزة المعنية عشان ميكنش فيه هالك، ونشفط القمح من المركب عن طريق الحفارات ونوديه على الجرارات على طول"، موضحًا في الوقت ذاته أن استيراد القمح لم ولن يتأثر بفيروس كورونا، ويأتي للموانئ المصرية باستمرار سواء الذي يأتي من أوروبا أو استراليا، عبر موانئ الدخيلة والإسكندرية وسفاجا.