ماونتن فيو تتبرع بـ4 ملايين جنيه.. والموظفون بـ500 ألف لمواجهة كورونا

تحدث المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، عن المبادرات التي شاركت فيها شركته.

وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الشركة تعمل مبادرة داخلية، تسمى قطار الخير، حيث يشارك كل الموظفين في التبرع بمبلغ لأعمال الخير، على أن تتبرع الشركة بثلاثة أمثال المبلغ.

وأوضح سليمان أن موظفي شركته، تبرعوا بـ500 ألف جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وأن الشركة قررت أن تتبرع بـ4 ملايين جنيه إضافة لمبلغ تبرع الموظفين.

ودعى رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو عملاء الشركة، والبالغ عددهم 14 ألف عميل، بالمشاركة والتبرع، لافتًا إلى أنهم يهدفوا لجمع 80 مليون جنيه، لشراء الاحتياجات المطلوبة.