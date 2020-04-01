وزير النقل: صرف 141 مليار جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية فقط

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية في مصر، 141 مليار جنيه، ويجري صرفها، وهذه تكلفة تطوير السكك الموجودة حاليا، وليست المشروعات الجديدة، حيث إن تلك المبالغ، يجري بها تطوير المحطات والمزلقانات، وشراء جرارات جديدة وعربات جديدة، "كل الفلوس دي الدولة بتدفعها عشان التطوير"، فضلًا عن تطوير المترو.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مرفق المترو، يحمل يوميًا 1.5 مليون راكب، "احنا بنحسبها بالتذكرة، يعني يجري قطع يوميًا 3 ملايين تذكرة، فبنقول أن الناس بتقطع تذكرة ذهاب وعودة، يبقى كده 1.5 مليون راكب يوميا".

وأكد وزير النقل والمواصلات، أنه عقب فرض حظر التجوال، أصبح هناك مليون شخص فقط يستقلون المترو، لوجود نصف مليون أو أكثر في منازلهم، "المليون ده لما ننقله من الساعة 6 للساعة 12 باليل، مش هيكون زحمة، بس في أوقات الحظر، بقينا ننقلهم من الساعة 5 للساعة 7"، حيث أن أصحاب الأعمال يصرفون العمال مبكرًا، فيلجأون إلى المترو سريعا، قبل بدء حظر التجول، ما يؤدي إلى التكدس، وذلك سبب الزحام يوم الأربعاء الماضي، وتم حل الأزمة.