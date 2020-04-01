وزير النقل: تذاكر مترو الأنفاق "رخيصة" ولا تغطي مصاريف تشغيله

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مترو الأنفاق، يغطي كل القاهرة الكبرى، لذلك هناك إقبال عليه من المواطنين، كونه وسيلة مواصلات آمنة ونظيفة وسريعة، "ده مش كلامي، اسأل أي حد قوله بتركب المترو ليه؟ هيقولك بيتعقم باستمرار ويتم تطهيره ومكان آمن، ورخيص"، موضحًا أن المترو سعره رخيص ولا يغطي مصاريف تشغيله، ولكن الآمن والأمان أهم من المصاريف.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن يوم الأربعاء الماضي، حدث تكدس في أول أيام الحظر خاصة في الخط الأول بمترو الأنفاق "المرج– حلون"، موضحًا أنه جرى فتح بوابات ماكينة التذاكر للمواطنين للمرور بسرعة، "سمحنا لهم يخشوا بدون تذاكر"، حيث إنه وقت التزاحم، يتم التيسير على المواطنين، وقد يتم السماح لهم بالمرور دون تذكرة.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه تواصل مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حول وصول قطاري مترو أحدهما في محطة المرج والثاني في محطة حلوان، بعد ميعاد الحظر، "السيد وزير الداخلية مشكورا قالي مفيش مشكلة كمل تشغيل المترو، وأحنا هنراعي ده، وهنأمن الناس سواء في حلوان أو المرج".