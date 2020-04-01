بسبب كورونا.. إيطاليا تنكس أعلامها وحصيلة يومية مخيفة للوفيات بإسبانيا

ما زال فيروس كورونا يتوسع في العالم، لا سيما في أوروبا، التي دفعت الثمن الأعلى حتى الآن، ومازالت إيطاليا تئن تحت وطأة الفيروس، الذي حصد حياة 11.591 شخصا، أكثر من نصفهم في إقليم لومبارديا، الذي يضم بريشيا، معلنة الثلاثاء، تنكيس أعلامها، حدادا على الضحايا.

ومازالت إيطاليا، متصدرة المرتبة الأولى عدد الوفيات، فقررت الحكومة الإيطالية وتمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار الفيروس حتى منتصف أبريل على الأقل، حيث قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان بعد اجتماع مع اللجنة العلمية: "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل "12 أبريل" وستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي هذه الإجراءات المفروضة على الإيطاليين منذ 3 أسابيع، يوم الجمعة، ولكن قرار التمديد جاء بسبب ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات ، حيث سجلت حوالي 812 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبعد يوم من تسجيل تراجع ضئيل في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، عادت إسبانيا، الثلاثاء، لتسجل رقما قياسيا جديدا منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصا خلال 24 ساعة.

وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189 شخصا في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضررا بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا، كما تسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصا في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 11.591 حالة وفاة.