مدير عناية إسنا يكشف تفاصيل علاج الإيطاليين من فيروس كورونا: 76 شخص

كشف الدكتور شريف موسى، مدير العناية المركزة بمستشفى إسنا المتخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا، كواليس علاج عدد من المرضى الإيطاليين.

وقال موسى، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنهم عاملوا الأجانب مثلما عاملوا المصريين، مشيرًا إلى أن الاختلاف الوحيد، كان في الجانب النفسي بجانب ارتفاع أعمارهم.

وأوضح موسى، أنهم حاولوا طمأنتهم طوال فترة العلاج، وأنهم شعروا أنهم في بلادهم، وليسوا في بلد آخر، لافتًا إلى أن أعمارهم تراوحت بين 70 و90 عاما، وأن عددهم وصل لـ76 حالة، وخرج 52 واحد منهم، من المستشفى.

ونصح موسى المواطنين، بالجلوس في منازلهم، واتباع التعليمات والابتعاد عن بعض العادات الاجتماعية، مثل السلام والأحضان والتقبيل.

وطالب موسى، أن يقدر الناس خاصة المسؤولين، ما يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل، وكل الأطباء في مصر.