القباج: التنسيق مع التموين لاستخراج بطاقات لمستحقي تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها اتفقت مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على توفير الكمامات والقفازات لجامعي القمامة، لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن وزارة التضامن تواصلت مع وزير التموين، من أجل التأكد من حصول المستفيدين من خدمة تكافل وكرامة، على بطاقة تموينية للسلع والخبز المدعم.

وأكدت القباج، أنها أرسلت بيانات المستفيدين من تكافل وكرامة وعددهم 3.4 مليون أسرة، يجاوز عددهم 14.7 مليون شخص للتموين، مشددة على أن كل المستحقين للدعم النقدي، يستحقوا بطاقة تموين، وأنه مؤخرًا جرى استخراج 166 ألف بطاقة تموين للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.