خطة من "التضامن" لصرف المعاشات بداية من الأربعاء

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى وضع خطة لصرف المعاشات بشكل تنظيمي تبدأ صباح الأربعاء، حيث يحصل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة 1 و2 و4 من شهر أبريل، بينما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق 5 و6 و7 من شهر أبريل.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو "كونفرانس" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، على أن يكون اعتبارا من يوم الأحد 12 أبريل الصرف متاح لكل من لم يصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأوضح أنه جرى السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم تحديث البيانات والتنشيط التي يجري إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث المقبلة أيضا بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).