الأيام السوداء والأسوأ قادم.. الرعب يحكم حديث قادة العالم عن كورونا

يكافح العالم للخروج من الدائرة المغلقة، التي دخلها بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي يستمر في الانتشار كجائحة عالمية، أصابت وقتلت مئات الآلاف، إلا أن الأمر لا يبدو بتلك السهولة في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي تبرهن عليه تصريحات قادة كبرى دول العالم، الذين يتحدثون دومًا عن الأيام السوداء، والسيناريو الأسوأ، ومئات الآلاف من القتلى، وملايين المصابين المحتملين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصبحت بلاده البؤرة الأولى لانتشار الفيروس، خرج في مؤتمر صحفي منذ ساعات قليلة للحديث عن سيناريو الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد أنه على الشعب الأمريكي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين.

ترامب: وفاة 200 ألف أمريكي بكورونا سيكون رقم جيد

حديث ترامب عن الأيام السوداء، جاء بعد يومين فقط من توقعاته بأن فيروس كورونا المستجد، ربما يقتل 200 ألف أمريكي في أفضل الأحوال، وهو الرقم الذي اعتبره "جيدًا"، مؤكدًا أن 2.2 مليون شخص كان من الممكن أن يتوفوا "إذا لم نفعل أي شيء".

ترامب في توقعاته للسيناريوهات الأسوأ والأيام السوداء، سار على درب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي أصيب شخصيًا بفيروس كورونا المستجد، والذي بدأ حديثه عن الفيروس في منتصف شهر مارس بالتأكيد على أن البريطانيين عليهم أن يستعدوا لفقدان أحبائهم.

جونسون: ودعوا أحبائكم.. والقادم أسوأ

وعلى الرغم من حديثه عن ضرورة استمرار الحياة، رغم التفشي المحتمل وتطبيق سياسة "مناعة القطيع" لمواجهة الفيروس، إلا أنه خرج بعدها بأيام قليلة، محذرًا من تضاعف عدد المصابين في المملكة المتحدة كل 5 أيام، إن لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، من إغلاق المدارس والحانات ومنع التجمعات.

وازداد حديث جونسون سوداوية ورعبًا، حيث خرج يوم 22 مارس ليؤكد أن المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة كورونا، وعقب إصابته خرج ليحذر البريطانيين من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ .

ميركل تتوقع إصابة 70% من الألمان.. وكونتي: الاتحاد الأوروبي سيفقد سبب وجوده

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تخضع لحجر صحي نتيجة مخالطتها أحد المصابين بفيروس كورونا،سبقت درب كل من ترامب وجونسون في الحديث عم السيناريوهات السيئة للوباء، حيث أكدت أن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنّ كفاح ألمانيا ضده سيستغرق وقتا طويلا.

جوسيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي الذي تعيش بلاده السيناريو الأسوأ لكورونا منذ عدة أسابيع، أكد منذ عدة أيام أن الاتحاد الاوروبي ربما يفقد سبب وجوده نتيجة الآثار المدمرة للوباء على اقتصاد الدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة وضع خطة للتعافي الكبير وتلافي الأخطاء.