"التموين" توجه رسالة طمأنة للمواطنين: "لا داع للزحام.. السلع لن تختفي"

طمأن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بتوافر السلع الاستراتيجية في مصر، مؤكدا أن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية، يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر، وهو ما يظهر جليًا من خلال توزيع السلع، من الشركة القابضة للمصانع الغذائية، لجميع المنافذ التموينية، التي بدأت منذ أسبوع، في توزيع كل هذه السلع على المنافذ التموينية.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن عدد المنافذ التموينية 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، كما أن صرف السلع التموينية، سيكون على مدار الشهر كاملا، ولا داع للازدحام والتكدس، في أماكن التوزيع، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هناك رقابة شديدة من الوزارة، على الأسواق.

وأكد أن وزارة التموين، قامت بعمل نوع من التراكم للمخزون من السلع الأساسية، سواء الزيت أو السكر أو الأرز أو البقوليات أو الأقماح، واستعدت جيدًا لأزمة فيروس كورونا، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين: "السلع لن تختفي"، حيث إن هناك غرفة عمليات مركزية، تم تشكيلها للتواصل ومتابعة توافر السلع بالأسواق.