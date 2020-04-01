حكاية متعافية من "كورونا" كونت صداقات مع الأطقم الطبية: رفعوا معنوياتي

كشفت الحاجة سلوى، إحدى المتعافيات من فيروس كورونا المستجد، تفاصيل رحلة علاجها، مؤكدة أنها كانت تؤدي مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وعند عودتها إلى أرض الوطن، أبلغت الحجر الصحي في مطار القاهرة، أنها تُعاني من بعض مشاكل صحية، حيث عانت من أزمة في التنفس، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "سلوى"، خلال تصريحاتها لبرنامج "أهل مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الصحة أرسلت لها على الفور مندوبين لأخذ عينة، وعندما ظهرت نتيجة التحليل إيجابية، أرسلوا لها سريعًا سيارة إسعاف مجهزة، وجرى وضعها في الحجر الصحي بمستشفى العزل، مؤكدة أن الوزارة لم تتوقف على ذلك، بل أجرت مسح على أفراد أسرتها، وجميعهم جاءت نتائجهم سلبية بفضل الله.

وأشادت بتعامل الأطباء والأطقم الطبية بالكامل معها، خلال مكوثها في المستشفى، مضيفة أنهم جميعا كانوا يعملون بشكل جاد بوجوه مبتسمه طوال الوقت، بل كانوا أيضًا يستخدمون كل الطرق، من أجل رفع من روحها المعنوية، ليس فقط لها بل لكل المرضى، مؤكدة أن الرعاية التي شهدتها، كانت مفاجأة بالنسبة لها، الأمر الذي جعلها تكون صداقة كبيرة مع عدد من العاملين في المستشفى.

وعن لحظه إبلاغها بتعافيها من الفيروس، أكدت أن الأطباء والعاملين بالمستشفى فاجأوها بشكل محترف، وبطريقة مبهجة للغاية، ولا تقل فرحتهم عن فرحة استقبال أبناءها لها، بعد الشفاء من فيروس كورونا.