طقس اليوم الأربعاء 1-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتكون الرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون معتدل نهارا بارد ليلا وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة بشمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة بجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في مدن مصر وعواصم الدول العربية

القاهرة الصغرى 16 العظمى 24

شبين الكوم الصغرى 15 العظمى 24

طنطا الصغرى 15 العظمى 23

الإسكندرية الصغرى 16العظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 18 العظمى 28

الغردقة الصغرى 17 العظمى 28

مرسى علم الصغرى 18 العظمى 27

مكة المكرمة الصغرى 23 العظمى 38

المدينة المنورة الصغرى 20 العظمى 36

الرياض الصغرى 20 العظمى 35

المنامة الصغرى 21 العظمى 29

أبوظبي الصغرى 21 العظمى 28

الدوحة الصغرى 19 العظمى 31

الكويت الصغرى 18 العظمى30