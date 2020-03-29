حالة الطقس اليوم الأحد 29-3-2020 في مصر وبعض الدول العربية

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأن يشهد الوجه البحري، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة غربا.

فيما يشهد شمال الصعيد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة، ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، كما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 24 والصغرى 12

الإسكندرية 23 والصغرى 13

مطروح العظمى 25 والصغرى 9

سوهاج العظمى 27 والصغرى 13

قنا العظمى 27 والصغرى 14

الأقصر 27 والصغرى 14

أسوان العظمى 28 والصغرى 16

مكة العظمى 37 والصغرى 23

المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 17

الرياض العظمى 35 والصغرى 20

الدوحة العظمى 28 والصغرى 22

بغداد العظمى 28 والصغرى 14