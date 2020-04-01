محمد رمضان يحتفل بوصول مشاهدات قناته على يوتيوب لـ2 مليار و600 مليون

احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات قناته على موقع "يوتيوب"، لـ2 مليار و600 مشاهدة، وذلك خلال تدوينة له، على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام".

وقال رمضان: "أكبر عدد مشاهدة لقناة فنان في الوطن العربي، 2 مليار و600 مليون مشاهدة، بفضل الله، ثم الجمهور الكبير الغالي".

ويواصل المخرج محمد سامي، تصوير أحداث مسلسل "البرنس"، ويقدم فيه محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس"، الذي يدخل في صراعات مع أخواته الـ6، وهم أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، إدوارد، ريم سامي، ورحاب الجمل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد من الفنانين، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.