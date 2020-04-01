وزير الرياضة يعفي المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب من الإيجار

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إعفاء المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية الفترة الراهنة لحين عودة الأنشطة.

وأضاف صبحي، خلال اجتماعه أمس، مع أعضاء اللجنة العليا لمراكز شباب مصر؛ لمناقشة الدور التوعوي لمراكز الشباب بمشاركة الكشافة المصرية، أن ذلك يأتي في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما صاحبه من قرار تعليق الأنشطة داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع، وتقديم كل أشكال الدعم والعون للمواطنين من خلال فتح مراكز الشباب أمام كبار السن لصرف المعاشات، وتقديم خدمات البريد، والمجالات الصحية، وتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أبرز ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات مجتمعية، خلال الآونة الراهنة، وفي ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تصميم وإعداد 60 ألف منشور للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وجرى توزيعه على أهالى القري والمدن المحيطة بمراكز الشباب، كما قام مجموعة من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من القري بمختلف المحافظات.

وركز الاجتماع على سرد السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع مراكز الشباب والهيئات والربط الإليكتروني لها، وآليات المتابعة الدورية بالتنسيق مع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوي بها وتسخير كل إمكانياتها لتكون جاهزةً لخدمة المواطنين في أي وقت في ظل الظروف الراهنة.