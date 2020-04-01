وزير الشباب: إجلاء 24 رياضي من الولايات المتحدة ونقلهم للعزل الصحي

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل إجلاء 24 رياضي مصري في الخارج، بسبب فيروس كورونا.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه سيتم إجلاء 24 رياضي من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنهم كانوا بين المنح الدراسية والتدريب والمعسكرات، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وأوضح صبحي، أن الوزارة نسقت مع وزارتي الخارجية والطيران المدني وسفارة مصر بواشنطن، لافتًا إلى أن طائرتين سيغادروا يوم 4 إبريل لإجلائهم، مشددًا على بقائهم داخل فنادق العزل الصحي، طبقًا للإجراءات الحكومية.