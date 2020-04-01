ألمانيا تدرس عودة المواطنين لأعمالهم بصورة طبيعية بـ"شهادة مناعة"

تدرس السلطات ألمانية السماح للمواطنين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم، بعد فترات الحظر الطويلة، عن طريق إصدار "شهادات مناعة" تسمح لمئات الآلاف بالعودة إلى الخروج من منازلهم والتنقل، في وقت سابق عن باقي المواطنين، لكن بعد إتمام إجراء حتمي، بحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر"، عن صحيفة "دير شبيجل" الألمانية.

وذكرت الصحيفة أن الباحثين في مركز "هيلمهولتز" لأبحاث العدوى في "براونشفايج" الألمانية، يرغبون في إرسال مئات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لمواطنين خلال الأسابيع المقبلة، وإنه إذا تمت الموافقة على المشروع، فسيختبر الباحثون 100 ألف شخص مع بداية أبريل الحالي.

وجرى تصميم الاختبارات لاكتشاف ما إذا كان الشخص طور أجسامًا مضادة لفيروس "كوفيد-19"، وهو ما يعني أنه كان في وقت من الأوقات حاملا للفيروس، وبالتالي يكون قد استطاع بالفعل تكوين مناعة من الوباء الذي يروع العالم.

وتفرض الولايات الألمانية حجرًا صحيًا صارما مع تفشي فيروس كورونا، في أنحاء البلاد، في وقت بلغ عدد الوفيات بها من جراء الفيروس ما يقرب من 800، فضلا عن 71 ألف إصابة.

ومنذ وصول الوباء إلى ألمانيا، لجأت السلطات إلى إجراء نحو 300 إلى 500 ألف فحص للكشف عن الفيروس أسبوعيا، والآن تتجه إلى رفع الحد يوميا؛ ليصل إلى 200 ألف فحص.

وهذا الإجراء يجعل من ألمانيا مثالاً كما يقول البعض، لطريقة إدارتها لأزمة الوباء، إذا ما قورنت مع دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وتستند الاستراتيجية الألمانية لمواجهة الفيروس بشكل أساسي على إجراء الفحوص المكثفة، ووضع المرضى في الحجر الصحي، منعاً لاستنفاد طاقات مستشفياتها وأطقمها الطبية، هذا و تعتبرألمانيا بواحدة من الأنظمة الصحية الأفضل في العالم.