مدير شركة طعام: رصدنا 10 ملايين جنيه لخدمة الدولة وكفالة متضرري كورونا

قال أحمد حمدي، مدير بإحدى شركات الطعام "أون لاين"، إنّ الشركة قررت بعد تطبيق حظر التجوال الذي أقرته الحكومة مؤخرا، للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، توفير خدمة توصيل الطلبات للمنازل مجانا، للمطاعم الموجودة على موقع الشركة.

وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنّ الفترة الماضية شهدت تزايد عدد الطلبات اليومية وهو شيء جيد للجميع، موضحا أنّ الشركة على اتصال دائم بالوزارات والهيئات الحكومية لتقديم الدعم المطلوب، بعدما قررت الشركة رصد 10 ملايين جنيه تحت تصرف الدولة.

وأكد أنّ الشركة جاهزة للمشاركة في مبادرات المجتمع الدولي، سواء للتوصيل أو التجهيز: "رصدنا جزء من الـ10 ملايين للتكفل بـ1000 أسرة خلال أبريل، ولسه بنشوف إيه اللي مطلوب مننا".