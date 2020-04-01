بدء صرف المعاشات بتأمينات ومدارس البحر الأحمر

بدأ توافد المواطنين لصرف المعاشات بمدن البحر الأحمر، منذ الثامنة صباح اليوم الأربعاء، وذلك بمكاتب التأمينات الاجتماعية والبريد والبنوك.

وخصصت محافظة البحر الأحمر، 11 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بمدن المحافظة، لصرف معاشات شهر أبريل، بالإضافة إلى مكاتب البريد، وذلك لمنع التكدس وتقليل الازدحام، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

وشهد مكتب تأمينات الغردقة تخصيص أماكن للصرف بحيث يبعد كل مواطن عن الآخر بحوالي متر وقيام عمال النظافة برش المطهرات والتعقيم كل نصف ساعة، مع رش المطهرات على أيدي المواطنين قبل الدخول لصرف المعاشات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عزب سباق، مدير التأمينات الاجتماعية بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم، لـ"الوطن"، إنه تم تخصيص مكان واسع جيد التهوية، في مكاتب التأمينات، والسماح بالدخول لمن معاشه لا يزيد على ألف جنيه فقط، وتم تخصيص مقاعد للجمهور وتسهيل الإجراءات، خاصة كبار السن، والتنبيه على موظف الصرف بالتعقيم وارتداء الكمامة والقفاز، وكذلك تعقيم النقود وماكينة الصرف، تطبيقا لتعليمات سامي عبدالهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح "سباق"، أن الصرف سيتم طبقا لجدول الصرف المحدد كالتالي، من لهم مستحقات أقل من ألف جنيه سيتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) أبريل، ومن ألف جنيه إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) أبريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) أبريل، ومن لم يصرف في أيامه المحددة يصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل، والسماح لكافة البطاقات المتوقفة بالصرف خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك طبقآ لتعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.