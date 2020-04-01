ضبط كميات كحول مجهولة المصدر في حملة تفتيشية على صيدليات دمياط

شنت مديرية الصحة في دمياط، بإشراف الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، وبرئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة، حملات تفتيشية بالتعاون بين مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، لمتابعة سوق الدواء وتوافر المستلزمات.

حيث توجهت عدة لجان مكونة من مفتشات الصيدلة بالمديرية برفقة ضباط مباحث التموين لعدد من الصيدليات والمخازن بالمحافظة، وتم تحريز 146 زجاجة سائل شفاف عديم اللون (كحول) مجهول المصدر، وكذلك 51 زجاجة أخرى بها سائل شفاف غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر بدون فواتير، بالإضافة إلى جركن كحول كبير وآخر وسط و6 جراكن كحول صغيرة.

كما أسفر التفتيش أيضا عن وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة لذلك.