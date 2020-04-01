"الإعلاميين" توقع بروتوكول تعاون مع مستشفى سعاد كفافي الجامعي

وقعت إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعي، بروتوكول تعاون مع نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، ليتم بموجبه تقديم خدمات طبية متنوعة للإعلاميين، ومنحهم امتيازات خاصة في الكثير من هذه الخدمات الطبية التي يحصلون عليها.

وقال الدكتور محمد صفوت، مدير عام مستشفى سعاد كفافي الجامعي، إن هذا البروتوكول يجسد بوضوح التزام المستشفى بمبادئ المسئولية المجتمعية، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الدكتور محمد صفوت، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم منح الإعلاميين العديد من المزايا والاستثناءات في نوعية وحجم الخدمة الطبية التي سيتم تقديمها لهم، وذلك بتخفيض يبلغ نصف القيمة في الأقسام الخارجية والداخلية والطوارئ بموجب خطابات تحويل معتمدة من النقابة أو عن طريق العضو بشكل مباشر، وذلك من خلال كارنيه عضوية النقابة.

كما يقدم المستشفى في هذا الصدد أيضاً خدمة طبية مجانية بالكامل لبعض الحالات الاستثنائية التي تم الاتفاق في بروتوكول التعاون على تحويلها إلى المستشفى بموجب خطاب معتمد من نقيب الإعلاميين بشكل استثنائي يوضح ظروف الحالة، ويفيد بأنها تتطلب علاجاً استثنائياً بتخفيض 100٪؜.

من جانبه أعرب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن امتنانه لإدارة مستشفى سعاد كفافي، على تعاونهم مع النقابة وعلى التزام المستشفى بالعمل وفق مبادئ وأخلاقيات المسئولية المجتمعية والحرص على التعاون مع الفئات الأكثر تواجداً في الشارع، خاصة في ظل الأزمات وما تمر به البلاد من حالة استثنائية بسبب ظهور فيروس كورونا الذي يهدد الجميع، وفى المقدمة الإعلاميين الذين يؤدون واجبهم الوطني في كل مكان وعلى مدار اليوم، منذ بدء الأزمة.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن هذه البرتوكول مع المستشفى يأتي ضمن سلسلة البروتوكولات التي وقعتها النقابة مع كبريات المستشفيات الجامعية الموجودة داخل مصر، بل ويتفوق عليها جميعا في كم الامتيازات التي حصل عليها الاعلاميون من مستشفى سعاد كفافي الجامعي التي تعد صرحاً طبياً مشهود له بالكفاءة والجودة العلمية والطبية.