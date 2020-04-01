محافظ سوهاج: تأجيل سداد أقساط المستفيدين من برنامج مشروعك 6 أشهر

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر، وذلك بالتوازي مع قرارات وزير التنمية المحلية وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا المستجد، ودعم ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

وأشار "الفقي" إلى أن مبادرة "مشروعك" بالمحافظة تحتل حاليا المركز الثالث على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها نفذت 14 ألف و559 مشروعا، بقيمة إجمالية قدرها مليار و600 مليون و687 ألف جنيه، لتوفر 29 ألف و389 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى مارس المنصرم.

وأكد "المحافظ" أن خدمات برنامج ” مشروعك ” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاحة للشباب للاستفادة منها، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم، لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

جدير بالذكر أن البنك المركزي أقر مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية تمثلت في تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وترحيلها لمدة ستة أشهر، كما تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، وتنطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مشروعك بما يعني أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة مشروعك تأجيل السداد المستحق عليهم ولمدة ستة أشهر .