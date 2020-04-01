نائب يطالب بضم مهندسي وزارة الصحة لكادر المهن الطبية

طالب أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير المالية، بضرورة ضم مهندسي الأجهزة الطبية العاملين بوزارة الصحة لكادر المهن الطبية، والذي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادته بنسبة 75% خلال الأونة الأخيرة.

وقال في طلب الإحاطة، إنّ المواجهة الشاملة لأزمة فيروس كورونا، كشفت عن حجم الجهود التي تبذل من الأطقم الطبية المختلفة في مصر، والتحديات الكبيرة التي تواجههم، في أداء رسالتهم السامية ودورهم الفعال في المجتمع، ومن ثم الحاجة لدعمهم ومساندتهم والتغلب على الإشكاليات التي كانت تواجهم في الماضي أصبحت ضرورة مهمة، فيما عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار عدد من القرارات بشأنهم، مثلت هدية منه لجموع الأطقم الطبية والجيش الأبيض بأكمله، وخاصة فيما يتعلق بزيادة كادر المهن الطبية وصندوق المخاطر.

وأشار إلى أنّ كادر المهن الطبية حديث العهد، وتم إقراراه منذ عام 2014، تقديرًا من الدولة لجموع الأطقم الطبية ومساهمة من جانبها لرفع أوضاعهم وتحسينها، حيث يطبق من خلال قرار وزير الصحة رقم 236 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية الخاص بقانون 14 لسنة 2014، والمتضمن للطبيب وطبيب الأسنان والبيطري والعلاج الطبيعي والصيدلي والتمريض والفنيين، وفنيين الأجهزة خريجي المعهد، إلا أنّه تجاهل مهندسي الأجهزة الطبية، وهذه فئة مهمة داخل المستشفيات لم يتضمنها كادر المهن الطبية، رغم أنّها معرضة لمثل إشكالياتهم ومعاناتهم.

ولفت إلى أنّ جهودا كبيرة بذلت من نقابة المهندسين في هذا الصدد، لكن دون استجابة على أرض الواقع، وأصبح الأمر وكأنّه نوع من التمييز المتعمد الذي يحتاج لتدخل حاسم في ظل هذه الأجواء، وترتب عليه العديد من الشكاوى من المهندسين، خاصة أنّ الكادر يطبق على العاملين في المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين معامل وتمريض دون المهندسين الذين هم في الأساس منتشرون في جميع قطاعات الوزارة، ويعملون في مجالات مثل التخطيط وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، واختبار وصيانة كل ما يستخدمه الأطباء والممرضون من أجهزة تخدير، إضافة إلى الحضانات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة التبريد والتكييف فضلا عن أعمال المحارق وصيانة سيارات الإسعاف.

وشدد على أنّ القيادة السياسية تدرك جميع التحديات، وحالة المهندسين بوزارة الصحة، بحاجة لحسم وتدخل من الجهات المعنية لدراسة الأمر وتطبيقه وفق ما يحقق الأهداف لجموع العاملين بالمنظومة الطبية.